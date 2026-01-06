.
“Tanzen bitte. Wanna dance?”
“Ja.”
“Err… do you Kommen sie hier often?”
“Jeden Samstag.”
“Ah… err… Samstag?”
“Ja… every Saturday.”
“Ah… mit your freundins?”
“Mit meinen freundinnen.”
“Ah… err… freundinnen?”
“Ja… my girlfriends.”
“Err… ist any good hier?”
“Ja, sehr gut.”
“Die musik is good.”
“Ich mag tanzen.”
“You are… err… very hubsch.”
“Ahh… danke.”
“A little cracker.”
“Err… danke.”
“Mine hertz ist on fire.”
“Oh.”
“I fancy yer like mad.”
“Oh!”
“Ich liebe dick, my shatzy!”
“Huh?”
“Ich und sie bilden… err … jiggerjig?”
“Can we speak English?”
“Aw right, me ducks.”
“Speak English!”
“Err… Ok… gizza French kiss then.”
