Wanna Dance?

A Young Man’s Fancy: Tanzen Bitte

By Michael James Treacy

.

Tanzen bitte. Wanna dance?”

Ja.”

“Err… do you Kommen sie hier often?”

“Jeden Samstag.”

“Ah… err… Samstag?”

“Ja… every Saturday.”

“Ah… mit your freundins?”

“Mit meinen freundinnen.”

“Ah… err… freundinnen?”

“Ja… my girlfriends.”

“Err… ist any good hier?”

“Ja, sehr gut.”

“Die musik is good.”

“Ich mag tanzen.”

“You are… err… very hubsch.”

Ahh… danke.”

A little cracker.”

“Err… danke.”

Mine hertz ist on fire.”

Oh.”

I fancy yer like mad.”

“Oh!

Ich liebe dick, my shatzy!”

Huh?”

Ich und sie bilden… err … jiggerjig?”

“Can we speak English?”

Aw right, me ducks.”

Speak English!”

Err… Ok… gizza French kiss then.”

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Out and About when Autumn Leaves had Fallen

Pembrokeshire

After 65 Decembers

An Impossible Dream

Still Singing Those Songs

Jimmy Cliff

Then Someone Said

Old Man Rap

People Like Those: Aigneis

From a Bus to a Crassula

The Problem with an Orange

Still Good To Eat

The Song of Bert and Harry: Sugar

Potentially Dangerous to Health

People Like Those: Jonathon

Another Life Well Lived

Times Like Those: Hat Thieves Beware

You Have Been Warned

The Song of Bert and Harry: The Name of that Pub

It wasn't the Banana Arms

People Like Those: The Welsh One

Baring My Celtic Soul

People Like Those: Stan and Betty

They Overcame

She Loved Me Not

The glint in her eye was too risky

21st Century Song of Summer

peeps a-scoffin' al fresco pies

In The Summertime

Aim for two point seven five

The World Has Missed You

A visit to the Isle of Wight

Nobody Else’s Girl

She day 'ave enny otha bugga

Her Beautiful Smile

Her name was Meena

Times Like Those: One Day in April

Shoeless garden frolics

Merlin

A carved wooden statue of Merlin stands in Carmarthen town centre. A mythical Celtic shaman, he was a constant in British folklore between the 5th and 15th centuries….

Get The Digest!

Every Sunday morning, in your inbox. What's not to love?